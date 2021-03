Intensivbetten landesweit aufgestockt

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Intensivtherapie-Betten für Covid-19 wurde um 190 Betten aufgestockt, davon rund 40 in Bukarest, nachdem am Montag landesweit nur noch 30 Betten und in der Hauptstadt gar keine mehr zur Verfügung standen. Weiter wurden 210 Intermediär-Pflegebetten für Covid-19-Patienten, die besondere Überwachung, aber keine Intubation oder invasive Beatmung benötigen, in den Kreiskrankenhäusern eingerichtet. Laut Gesundheitsminister Vlad Voiculescu liege die Anzahl der Intensivbetten derzeit bei 1400 und soll auf 1600 aufgestockt werden. Ein Limit stellen Ressourcen an qualifiziertem medizinischem Personal dar.