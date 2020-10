Intensivstationen kommen an Belastungsgrenze

Bukarest (ADZ) - Die seit Wochen massiv steigenden Zahlen an Covid-19-Neuinfektionen und der neue Höchststand von Intensivpatienten bringen die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. Schon jetzt gibt es in der Hauptstadt sowie in 14 Kreisen kaum noch freie Betten auf Intensivstationen, manche sind bereits voll belegt.



1050 Intensivbetten stehen laut Medienberichten für die Behandlung von Covid-19-Patienten zur Verfügung – mit 612 ist bereits über die Hälfte beansprucht. Mediziner warnen, die Belastungsgrenze der Krankenhäuser könne in kurzer Zeit erreicht sein, wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht sinkt.



Gesundheitsminister Nelu Tătaru sagte am Dienstag der Presse, die Intensiv- und Akuttherapie sowie die Nachsorge nach der Intensivbehandlung müsse neu bewertet werden, um die Kapazitäten der Intensivstationen gut zu verwalten. Auch müsse man bedenken, dass nicht nur Covid-19-Patienten auf die Intensivstation kommen. Notfalls müssten Patienten im Land auf freie Betten verteilt werden.