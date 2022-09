Investitionen für „Temeswar – Kulturhauptstadt Europas“

Bukarest (ADZ) - Das nationale Programm „Temeswar – Kulturhauptstadt Europas“ wird vom Kulturministerium über den Kreisrat Temesch mit 32 Millionen Lei für Investitionen, 18,679 Millionen Lei für kulturelle Projekte und 7,379 Millionen Lei für Kommunikation, Überwachung und Evaluierung unterstützt, kündigte Alin Nica (PNL), Vorsitzender des Kreisrats Temesch an, zitiert von Agerpres. Eine der größten Investitionen soll die Modernisierung des Kunstmuseums sein, der Flugplatz Cioca soll zum Ausstellungsort „HANGAir“ werden und im Kultur- und Kunstzentrum des Kreises Temesch soll ein neuer und moderner Ausstellungsraum eröffnet werden. In der Theresienbastei ist ein ultramodernes Touristeninformationszentrum und ein Ausstellungsraum, bzw. im Banater Museum ein Zentrum für Kulturvermittlung und Museumspädagogik angedacht.



„Wir werden eine kulturelle Infrastruktur schaffen, an der sich die Gemeinde noch viele Jahre erfreuen wird“, so Nica.