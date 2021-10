Inzidenz in Ilfov und Bukarest über 12

Bukarest (ADZ) – Am Freitag betrug die Inzidenz in Ilfov 12,62 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen, gefolgt von Bukarest (12,24) und Temesch/Timiș (9,50). Nur Covasna war noch im grünen Szenario, Gorj und Harghita im gelben. In 74 Städten und Munizipien sowie 334 Gemeinden lag am Donnerstag die Inzidenz über der Schwelle von 6, so die „Gruppe für strategische Kommunikation“. Die höchsten Werte weisen Bragadiru und Popești-Leordeni in Ilfov (15,95 bzw. 13,97) sowie Videle in Teleorman (13,99) auf.