IRES: 35 Prozent würden Sonntag für PSD stimmen

Bukarest (ADZ) – Unter den 1006 Befragten einer IRES-Studie würden 35 Prozent die PSD wählen, wenn am Sonntag Wahlen stattfänden, die PNL läge mit 27 Prozent an zweiter Stelle. Je 14 Prozent würden für USR-PLUS bzw. AUR stimmen, fünf Prozent für den UDMR, je zwei Prozent für PMP und Pro Romania sowie ein Prozent für ALDE. Laut dem Soziologen Vasile Dîncu, IRES-Gründer und Vorsitzender des Nationalrates der PSD, antwortete nur etwa die Hälfte der Befragten – die übrigen sind offenbar unschlüssig.

Mit 79 Prozent gab eine deutliche Mehrheit an, dass sie die Entwicklungen im Land für falsch halten.