Israelische Presse: Rumänien will den „Iron Dome“ kaufen

Jerusalem (ADZ) - Rumänien überlegt laut einem Bericht der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ wegen der durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine veränderten Bedrohungslage in Europa den Kauf des israelischen Raketenschutzschirms „Iron Dome“. Der NATO-Staat habe gute Aussichten, ein Abkommen über eine derartige Anschaffung, die auch die Zustimmung der US-Behörden voraussetzt, durchzuziehen und damit zum ersten europäischen Land zu werden, das den „Iron Dome“ bezieht, so „Haaretz“. Der „Iron Dome“ („Eisenkuppel“) ist ein mobiles, bodengestütztes Raketenabwehrsystem, das sich in Israel seit 2011 insbesondere beim Abfangen der aus Gaza abgefeuerten Raketen bewährt hat.

Der „Haaretz“-Bericht erschien wenige Tage nach einem Israel-Besuch von Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD). Letzterer ging im Gespräch mit dem Blatt zwar mit keinem Wort auf den „Iron Dome“ und eventuelle Kaufabsichten Rumäniens ein, bestätigte jedoch, dass unser Land bestrebt sei, mit Israel mehrere Abkommen über den Ausbau der Kooperation im militärischen sowie Sicherheitsbereich einzugehen; angestrebt würden zudem auch gemeinsame Manöver der Heere der beiden Länder.