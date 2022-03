Israelischer Außenminister dankt Rumänien

Bukarest (ADZ) – Der israelische Außenminister Yair Lapid hat im Kontext der ukrainischen Flüchtlingskrise am Sonntag Rumänien besucht, auf Einladung seines Amtskollegen Bogdan Aurescu. Ein Treffen fand auch mit Premier Nicolae Ciucă (PNL) statt. Der israelische Chefdiplomat dankte Rumänien für die Unterstützung bei der Repatriierung israelischer und jüdischer ukrainischer Bürger und lobte insbesondere die effiziente Koordination der rumänischen Behörden. Bis dato wurden über 3000 israelische Bürger und mehr als 1200 jüdische Ukrainer mit rumänischer Hilfe repatriiert. Beschlossen wurde eine Fortsetzung dieser bilateralen Kooperation und die Unterstützung des logistischen Hubs in Suceava, der internationale humanitäre Hilfe an die Ukraine vermittelt. Weiter sollen die „positiven, dynamischen“ Beziehungen ausgebaut werden, auch mit strategischem Charakter. Thematisiert wurden zudem die Vorbereitungen auf die dritte bevorstehende bilaterale Regierungssitzung (G2G) in diesem Jahr.