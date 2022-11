IWF-Mission hilft Fiskus

Bukarest (ADZ) - Eine Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist am Montag in Bukarest eingetroffen, um der Steuerbehörde ANAF technische Hilfe bei der Kontrolle von Großvermögen zu gewähren. Wie ANAF-Chef Lucian Heiuș der Presse sagte, werden die IWF-Experten in den kommenden zwei Wochen eine Ausbildung der rumänischen Steuerinspekteure vornehmen, damit letztere erhebliche Unterschiede zwischen erklärten und unerklärten Vermögen der Steuerzahler künftig vermehrt sowie zügig ausfindig machen können.