Jodtabletten-Spende für die Moldau

Chișinău/Bukarest (ADZ) - Rumänien hat der benachbarten Moldau nach Angaben des Gesundheitsressorts in Chișinău mehr als eine Million Jodtabletten gespendet. Der moldauischen Presse zufolge erfolgte die Spende nach einem Telefonat zwischen Rumäniens Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) und seiner moldauischen Amtskollegin Ala Nemerenco. Angesichts der Spende und der zunehmenden Sorgen um die Sicherheit des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja waren die moldauischen Behörden am Mittwoch bemüht, keine Panik in der Bevölkerung aufkommen zu lassen – es bestehe zurzeit keine radiologische Gefahr, so die Behörden in Chișinău.