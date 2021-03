Johnson&Johnson-Vakzin kommt im April

Bukarest (ADZ) – Die erste Lieferung einiger zehntausend Dosen des Einmal-Vakzins von Johnson

&Johnson wird voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte in Rumänien erwartet, erklärte Valeriu Gheorghiţă, Leiter der Impfkampagne, am Dienstag. Auf Grund dessen einmaliger Verabreichung sei das Vakzin insbesondere für die Impfung der Bewohner abgelegener Gemeinden durch die mobilen Impfteams geeignet. Der Impfstoff von Johnson & Johnson war am 11. März von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassen worden.