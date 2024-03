Jugend vertraut weder Politikern noch Behörden

Bukarest (ADZ) - Rumäniens Jugend vertraut weder Politikern noch Regierung und Parlament: Laut den am Wochenende veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IRES beläuft sich das Vertrauen, das junge Menschen hierzulande den politischen Parteien entgegenbringen, auf klägliche 4 Prozent, während Regierung und Parlament auf gerade mal 9 und das Staatsoberhaupt auf 11 Prozent kommen.



Am meisten vertraut Rumäniens Jugend den Universitäten (56 Prozent), der Europäischen Union (51 Prozent), der Armee und NATO (jeweils 50 Prozent). Der Kirche vertrauen 47 Prozent, während 46 Prozent ihr Vertrauen in Nichtregierungsorganisationen, 42 Prozent in Konzerne/Großunternehmen und 41 Prozent in die Polizei setzen. 68 Prozent der befragten jungen Menschen sehen ihr Land auf dem falschen Weg, wobei 39 Prozent klarstellten, Rumäniens Demokratie nicht zu vertrauen. Sage und schreibe 70 Prozent der befragten Jugendlichen gaben zudem an, aussiedeln zu wollen.



Die Umfrage wurde im Zeitraum 9. bis 14. März telefonisch durchgeführt, befragt wurden landesweit 800 Personen im Alter von 18 bis 35 Jahren; die Fehlertoleranz liegt laut IRES bei +/- 3,5 Prozent.