Justizrat maßregelt DNA

Bukarest (ADZ) – Der in weiten Teilen PSD-nahe Justizrat (CSM) hat am Mittwoch die Antikorruptionsbehörde DNA infolge deren tags davor geäußerten Kritik am Gesetzentwurf über die Auflösung der Sonderermittlungsbehörde für Justizstrafsachen (SIIJ) scharf unter Beschuss genommen: Man missbillige dezidiert sowohl den „aggressiven Ton“ der Antikorruptionsbehörde als auch deren „Verbissenheit“ in puncto Wiederherstellung ihrer Befugnisse bei Ermittlungen gegen korruptionsverdächtige Justizbeamte, hieß es in einer Pressemitteilung des CSM.