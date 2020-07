Kabinett überlegt zweitägigen Urnengang

Bukarest (ADZ) - Die liberale Regierung überlegt nach Angaben des Premiers Ludovic Orban und des Gesundheitsministers Nelu Tătaru vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Epidemie, die diesjährige, für den 27. September angesetzte Kommunalwahl eventuell an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchführen zu lassen. Ein zweitägiger Urnengang würde das Risiko von Menschenansammlungen vor den Wahllokalen reduzieren, weswegen diese Möglichkeit von der Exekutive als potenzielle weitere Präventivmaßnahme in Betracht gezogen werde. Beschlossen worden sei diesbezüglich allerdings noch nichts, sagte der Minister in einem TV-Gespräch.