Kelemen rechnet mit Rochade noch im Mai

Bukarest (ADZ) - Die Koalitionspartner scheinen in puncto anstehender Rochade an der Regierungsspitze auf keinen grünen Zweig zu kommen: Vizepremierminister und UDMR-Chef Hunor Kelemen sagte am Wochenende, dass der Wechsel an der Regierungsspitze seiner Meinung nach „noch Ende Mai“ steigen wird. Davor hatte PSD-Vize Dragoș Benea allerdings verlautbart, dass dieser voraussichtlich „erst im Juli“ stattfinden werde. Doch räumte Kelemen auch ein, dass der UDMR der Rochade eher unbeteiligt entgegen sieht – seine Partei sei kein Teil dieser Vereinbarung und entsprechend im Koalitionsvertrag in diesem Punkt gar nicht erwähnt.