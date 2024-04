Kiewer Vorwürfe gegen AUR-Nationalisten

Kiew/Bukarest (ADZ) – Nach Berichten der englischsprachigen Kyiv Post, die sich auf Insiderquellen aus ukrainischen Geheimdiensten beruft, könnte die rechtspopulistische und stramm nationalistische rumänische Partei AUR in Städten wie Czernowitz und Odessa gegen die Ukraine provozieren. Das gleiche könnte eine bulgarische Partei in Odessa vorbereiten, so die Zeitung. Die von Moskau gesteuerte Aktion habe zum Ziel, die jeweilige rumänische bzw. bulgarische Minderheit in der Ukraine als Opfer von Unterdrückung darzustellen. AUR-Vorstandsmitglied Claudiu Târziu dementierte vehement: AUR unternehme nichts auf dem Gebiet der Ukraine und habe auch keine Leute vor Ort. Ihm zufolge mischen sich die ukrainischen Geheimdienste „grob in die inneren Angelegenheiten Rumäniens und in den laufenden Wahlkampf ein“. Sie wollen auf diese Weise die rumänische Minderheit einschüchtern, um jede Forderung nach Einhaltung ihrer Rechte als extremistisch und prorussisch einzustufen, sagte Târziu.