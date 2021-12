Kinderimpfung ab Mitte Januar

Bukarest (ADZ) – Die Impfkampagne für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren beginnt höchstwahrscheinlich ab Mitte Januar kommenden Jahres, wie der Koordinator der nationalen Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, am Donnerstag angekündigt hat. Geimpft werden soll mit einem speziellen pädiatrischen Vakzin von Pfizer, welches in zwei Dosen mit 21 Tagen Abstand verabreicht werde. Die Kinderimpfung erfolgt nur in Pfizer-Impfzentren oder bei Hausärzten, die auch bisher mit dem Pfizer-Vakzin geimpft haben. Die ersten Dosen des Serums sollen in der ersten Januarhälfte in Rumänien eintreffen.