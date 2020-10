Kleinparteien Pro România und ALDE fusionieren

Bukarest (ADZ) - Die beiden Kleinparteien Pro România und ALDE wollen fusionieren. Wie deren Parteichefs Victor Ponta bzw. Călin Popescu Tăriceanu am Donnerstag bekannt gaben, wolle man „mit geeinten Kräften eine reelle Alternative aufbauen“, um „die aktuelle Regierung und deren Partner zu stoppen“. Beide Parteien hatten bei der jüngsten Kommunalwahl denkbar schlecht abgeschnitten – in Bukarest etwa schaffte keine den Sprung in den Stadtrat. Vor allem Tăriceanu muss zudem befürchten, dass seine Zwergpartei bei der Parlamentswahl vom 6. Dezember an der 5-Prozent-Hürde scheitert, weswegen er zunächst mit der PSD über ein potenzielles Wahlbündnis verhandeln wollte, bei der PSD-Spitze jedoch abgeblitzt war.



Entsprechend beschlossen die beiden Parteiführungen nun zum einen eine umgehende Fusion und zum anderen gemeinsame Listen bei der diesjährigen Allgemeinwahl. Er selbst werde die Liste der „Sozial-Liberalen Pro România“ für das Unterhaus eröffnen, teilte Ponta auf einer Pressekonferenz mit, während Tăriceanu die gemeinsame Liste für den Senat eröffne. 60% der Listenplätze sollen dabei auf die Pro România entfallen und 40% auf die wesentlich kleinere ALDE.