Koalition feilt an neuem Forschungsrecht

Bukarest (ADZ) - Interims-Senatspräsidentin Alina Gorghiu (PNL) hat am Montag bekannt gegeben, im Oberhaus eine Novelle des geltenden Forschungsrechts in Angriff genommen zu haben. Der einschlägigen Arbeitsgruppe gehören neben Gorghiu noch der amtierende Minister für Digitalisierung, Sebastian Burduja (PNL), sowie der Vorsitzende des Legislativrates, Florin Iordache (PSD), an. Letzterer hatte bekanntlich als Justizminister in Dragnea-Zeiten mit seinem unrühmlichen Eilerlass Nr. 13 die größten Straßenproteste der Nachwendezeit ausgelöst. Weder Gorghiu noch Burduja und Iordache waren je im Forschungsbereich tätig gewesen.