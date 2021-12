Konstanza: Zwei Jungen als mutmaßliche Brandverursacher

Konstanza/Bukarest (ADZ) – Laut vorläufigen Angaben der Notfallbehörde ISU Dobrudscha/Dorbrogea sind zwei Jungen (13 und 15 Jahre alt) im Verdacht das Feuer in der Nacht zu Donnerstag in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Konstanza/Constanța mit Knallern verursacht haben. Beide wurden von der Polizei mithilfe der Straßenüberwachungskameras identifiziert und verhört, der 15-Jährige wurde für 24 Stunden unter Verdacht auf Brandstiftung festgenommen. Das Feuer hat 37 Autos zerstört sowie das Erdgeschoss des Wohnblocks und 150 von insgesamt 162 Appartements beschädigt, jedoch keine Todesopfer gefordert.