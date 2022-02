Korruptionsverdacht: Jassyer Bürgermeister unter Polizeiaufsicht

Jassy/Iași (ADZ) – Die Korruptionsvorwürfe gegen den liberalen Jassyer Bürgermeister Mihai Chirica nehmen zu: Dieser steht neuerdings für zwei Monate unter Polizeiaufsicht und darf in diesem Zeitraum weder sein Amt aus-üben noch das Rathaus betreten. Die verfahrenssichernde Ermittlungsmaßnahme war von der Antikorruptionsbehörde DNA, die in einem neuen, illegale Immobiliengeschäfte visierenden Verfahren gegen Chirica ermittelt, am Wochenende angeordnet worden. Dessen Amtsbefugnisse übernahm vorerst kommissarisch der Jassyer Vizebürgermeister Daniel Juravle (PNL).

Das jüngste Ermittlungsverfahren der Korruptionsjäger gegen Chirica wurde nach zu Jahresbeginn im Rathaus Jassy gestiegenen Durchsuchungen eingeleitet – die DNA geht dabei dem Verdacht nach, dass ein illegal bzw. zulassungslos errichtetes Gebäude mit insgesamt 60 Wohnungen 2019 unrechtmäßig in das Grundbuchregister eingetragen wurde, wobei Chirica und sein damaliger Stellvertreter Gabriel Harabagiu im Verdacht der Urkundenfälschung stehen.

Der lokale USR-Verband forderte in einer ersten Reaktion Chiricas umgehenden Rücktritt vom Amt – er habe alles getan, um „sich, seine Verwandten sowie Freunde zu bereichern – und zwar aus Mitteln der Stadt“. Auch der Exekutivchef des lokalen PSD-Verbandes, Viorel Blăjuț, stellte am Wochenende klar, dass die Stadt einen „legitimen“ Bürgermeister brauche, nicht einen, „der das Rathaus durch die Hintertür betreten muss“, und forderte umgehend anzusetzende Teilwahlen – die Bürger hätten das Recht, einen neuen Bürgermeister zu bestimmen.

Der Präfekt von Jassy, Bogdan Cojocaru (PSD), war indes bemüht, die Wogen vorerst zu glätten: Der Weg bis hin zu einer Teilwahl sei „lang“, man müsse zunächst „abwarten“, ob sich die Vorwürfe gegen Chirica erhärten.