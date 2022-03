Kostenlose Bahnfahrten für Flüchtlinge

Bukarest (ADZ) – Die Dringlichkeitsverordnung, gemäß deren Flüchtlinge vor dem Ukraine-Krieg kostenlose Bahnfahrten in Rumänien in Anspruch nehmen können, ist seit Dienstag im Amtsblatt veröffentlicht. Bereits am Wochenende hatte Transportminister Sorin Grindeanu (PSD) angekündigt, dass Flüchtlinge kostenlos Bahn fahren können, jedoch mussten einige ihre Fahrkahrte trotzdem bezahlen. Eine weitere Regelung soll daher folgen, welche alle Eisenbahnunternehmen dazu verpflichtet, so die Behörde für Bahnreform.