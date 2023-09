Kreisratschef von Vaslui in flagranti bei Bestechungsannahme erwischt

Vaslui (ADZ) - Der langjährige Kreisratschef von Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), ist am Wochenende von Korruptionsjägern in flagranti bei der Entgegennahme eines Schmiergeldes in Höhe von 1,25 Millionen Lei erwischt worden. Buzatu, der in Vorwendezeiten Marxismus-Lehrer gewesen und inzwischen steinreicher „Lokalbaron“ eines der ärmsten Landeskreise Rumäniens ist, kassierte die Bestechung von dem im Norden des Landes als „Asphaltkönig“ bekannten Bauunternehmer Emil Savin, der das PSD-Urgestein offenbar bereits im Frühjahr bei der Antikorruptionsbehörde DNA verpfiff, nachdem Buzatu eine 10-prozentige „Provision“ vom Auftragswert mehrerer Straßensanierungsarbeiten beansprucht hatte, um die von Savins Bauunternehmen Soragmin ausgestellten Rechnungen pünktlich begleichen zu lassen. Der Unternehmer händigte Buzatu nun am Wochenende eine Reisetasche voller speziell präparierter Geldscheine aus, wonach die DNA letzteren wenig später festnahm.



Der PSD-Chef machte kurzen Prozess mit Buzatu, zumal dieser Marcel Ciolacus vorbestraftem Amtsvorgänger Liviu Dragnea nahegestanden hatte: Unter seinem Vorsitz werde es in der PSD „Null Toleranz für Korruptionsdelikte“ geben, weswegen er Buzatus umgehenden Parteiausschluss beantrage, teilte Ciolacu mit. Die PSD-Leitung trat schon tags darauf zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und beschloss einstimmig Buzatus Parteiausschluss. Seinerseits trat dessen Sohn Tudor mit sofortiger Wirkung vom Amt eines stellvertretenden Generalsekretärs des Generalsekretariats der Regierung zurück.



Zurzeit sitzt der ehemals hocheinflussreiche Kommunalpolitiker bereits in Untersuchungshaft, während der Präfekt von Vaslui, Daniel Onofrei, verlautete, Buzatu umgehend vom Amt des Kreisratschefs suspendieren zu wollen.