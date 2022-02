Kriselnde AUR will Führungsfrage entscheiden

Bukarest (ADZ) – Ein außerordentlicher Kongress am 27. März soll klare Verhältnisse in der rechtsnationalistischen AUR schaffen. Dabei könnte eine Alleinführung statt der heutigen Doppelspitze beschlossen werden. In letzter Zeit hatten die beiden Ko-Präsidenten der Umfragen zufolge schon zweitstärksten politischen Kraft, George Simion und Claudiu Târziu, einander offen angegriffen. Vor diesem Hintergrund prüfe Târziu ebenfalls, beim Kongress gegen Simion anzutreten. Inzwischen teilte der Nationalist und Faschismusrelativierer Călin Georgescu mit, für keine Ämter in der AUR mehr zur Verfügung zu stehen. Er wurde zeitweilig als Ehrenvorsitzender gehandelt.