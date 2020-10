Kulturminister: Hilfe für angeschlagene Kulturszene

Bukarest (ADZ) - Wegen der erneuten Schließung von Theaterhäusern und Kinos hat Kulturminister Bogdan Gheorghiu dem Kulturbetrieb Unterstützung zugesichert: Schauspieler, die vom Kulturministerium bezahlt werden, sollen weiter ihr volles Gehalt bekommen.



Proben und Dreharbeiten seien unter den geltenden Hygienemaßnahmen fernerhin erlaubt. Die Entscheidung, inwiefern der Theaterbetrieb ohne Publikum weiterlaufe, obliege der jeweiligen Leitung. Freien Schauspielern, so Gheorghiu, werde wie gehabt eine Vergütung in Höhe von 75 Prozent des Bruttolohns ausgezahlt. „Zu Pandemiebeginn gab es bereits einen Aufruf für Online-Projekte. Dies werden wir nun mit einem Budget von zwei Millionen Lei, ausschließlich für Freischaffende, wiederholen“, teilte der Minister mit.



Ion Caramitru, Direktor des Nationaltheaters Bukarest, hält die Coronamaßnahmen für angemessen. Schauspieler seien bei Vorführungen auf und hinter der Bühne in besonderer Weise ansteckungsgefährdet.