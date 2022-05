Langfristige Krebs-Überlebende: Recht auf Verschweigen

Bukarest (ADZ) – Am Montag hat der Senat ein Gesetzesprojekt adoptiert, das ehemaligen Krebskranken nach einer Frist von sieben Jahren nach Abschluss der onkologischen Behandlung das Recht einräumt, ihre Erkrankung gegenüber Versicherungen nicht mehr anzugeben. Erfolgte die Krebsdiagnose vor dem 18. Lebensjahr, verringert sich die Frist auf fünf Jahre. Auch medizinischem Personal ist es dann untersagt, Informationen an Versicherungen weiterzugeben. Das von PNL-Senatorin Nicoleta Pauliuc initiierte und von PNL-, PSD- und UDMR-Parlamentariern unterstützte Projekt wurde zur finalen Entscheidung an die Abgeordnetenkammer gesandt.