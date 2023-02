Letztes Retter-Team aus Türkei zurückgekehrt

Bukarest (ADZ) - Das zweite und letzte der beiden rumänischen Erdbebenhelfer-Teams ist am Wochenende an Bord zweier Militärflugzeuge aus der Türkei zurückgekehrt. Die Such- und Rettungsexperten der Hilfsorganisation RO-USAR, Notärzte sowie ärztliches Personal des Rettungsdienstes SMURD, Spürhunde-Staffeln und Logistiker waren zehn Tage lang in der schwer betroffenen Provinz Hatay im Einsatz gewesen. Den Medien sagte der Leiter der Such- und Rettungsexperten, Oberstleutnant Adrian Dinu, dass das „apokalyptische“ Ausmaß der Katastrophe in der Türkei selbst gewiefte Erdbeben-Helfer wie ihn und sein Team schockiert habe.