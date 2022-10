Liviu Dragnea in Tel-Drum-Affäre unter Anklage

Bukarest (ADZ) - Nach fünfjährigen Ermittlungen hat die Antikorruptionsbehörde DNA am Montag in der sogenannten Tel Drum-Affäre Anklage gegen den vorbestraften Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea erhoben, dem Gründung einer kriminellen Vereinigung, Amtsmissbrauch sowie Anstiftung zu Fördermittelbetrug, Steuerhinterziehung und Falschangaben zur Last gelegt werden. Das Korruptionsverfahren basiert auf einem Gutachten des Europäischen Amts zur Betrugsbekämpfung (OLAF), demzufolge Dragnea zwischen 2002 und 2009 als damaliger Chef des Kreisrates Teleorman dem von ihm kontrollierten Bauunternehmen Tel Drum illegal zwei EU-geförderte Aufträge zur Sanierung von Landstraßen zugeschoben hatte. Tel Drum stellte dafür völlig überteuerte Rechnungen aus, die finanziellen Interessen der EU wurden letztlich um mehr als 6 Millionen Euro geschädigt. Neben Dragnea werden sich in der Causa auch das Bauunternehmen und dessen Manager sowie drei frühere Beamte des Kreisrates Teleorman vor Gericht zu verantworten haben.