Liviu Dragnea startet eigenen Kochkanal

Bukarest (ADZ) - Rumäniens früherer „starker Mann“ Liviu Dragnea, der nach eigenen Angaben „nicht wie ein Dummkopf aus der Politik scheiden“ wollte, widmet sich neuerdings dem Kochen – der vorbestrafte Ex-PSD-Chef startete auf YouTube überraschend einen eigenen, auf „Die Küche daheim“ getauften Kochkanal. Als erstes Gericht, das seine Kochkünste unter Beweis stellen sollte, bereitete Dragnea eine Wachsbohnen-Beilage zu, die er unter Verweis auf den Mangangehalt der Bohnen vor allem seinem männlichen Publikum als potenzfördernd empfahl. In seinem Video setzte der 60-Jährige wie stets auf protektionistische Rhetorik und Kritik an ausländischen Retailern.



Dragneas erstes Kochvideo wurde binnen 24 Stunden über 300.000 Mal aufgerufen, auch erzielte es mehr als 3200 Kommentare – die meisten davon sarkastische, die auf seine im Knast verbrachte Zeit anspielten. Einige Viewer wünschten Dragnea indes viel Erfolg mit seinem Kochkanal, damit er nicht etwa in Betracht ziehe, in die Politik zurückzukehren.