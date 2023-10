Lokalpotentat Buzatu bleibt in U-Haft

Bukarest (ADZ) – Der bisherige Präsident des Kreisrates von Vaslui, Dumitru Buzatu, gegen den ein Verfahren wegen Bestechlichkeit läuft, bleibt in Untersuchungshaft. Der inzwischen aus der PSD ausgeschlossene Politiker wurde in flagranti erwischt, als er 1,25 Millionen Lei in bar von einem Geschäftsmann bekam, um die pünktliche Bezahlung für ausgeführte Arbeiten zu vermitteln. Ein Verteidiger Buzatus sagte bei der Berufung gegen den Haftbefehl, dass dieser geglaubt hatte, nur 125.000 Lei als privates Darlehen bekommen zu haben.