Lokalwahlen voraussichtlich am 28. Juni

Bukarest (ADZ) - Premierminister Ludovic Orban gab am Dienstag nach einer Besprechung mit den Parteien bekannt, dass der 28. Juni der wahrscheinlichste Termin für die anstehenden Lokalwahlen sei. Während er früher den 14. Juni favorisiert habe, sei nun berücksichtigt worden, dass die steigenden Temperaturen wohl die Auswirkungen der Covid-19-Epidemie auf den Wahlkampf minimierten, außerdem seien dann die Abiturprüfungen abgeschlossen, so Orban. Die PSD hatte an der Besprechung im Viktoria-Palast nicht teilgenommen, was der Vorsitzende der PNL als nicht nachvollziehbar kritisierte.