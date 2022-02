Ludovic Orban frischgebackener Parteichef

Bukarest (ADZ) – Ludovic Orban ist wieder Leiter einer politischen Partei, nachdem die „Macht der Rechten“ (forța dreptei) am Mittwoch offiziell juristische Person geworden ist, kündigten die Parteileiter an. „Wir haben die Oppostition gewählt, den Kampf mit einer ungerechten Macht, welche ihre Wähler verraten hat und nicht im Interesse des rumänischen Bürgers agiert, sondern im Interesse der eigenen Klientel“, so die neue Parteileitung in Anspielung an den „Verrat“ seitens Johannis, der die einst verhasste PSD wieder an die Macht ließ. Die liberale Doktrin der neuen Partei sei „stark verankert in den für das rumänische Volk spezifischen Traditionen und Werten“, erklärte Orban, ähnlich wie die Republikanische Partei in den USA, die Konservative Partei in Großbritannien und die Union für eine Volksbewegung in Frankreich, und hätte zahlreiche Ähnlichkeiten mit den deutschen Sozialdemokraten. Angeblich sollen bereits tausende Menschen an einen Beitritt denken.