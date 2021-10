Ludovic Orban kehrt PNL-Fraktion den Rücken

Bukarest (ADZ) – Ex-PNL-Chef Ludovic Orban hat am Donnerstag bekannt gegeben, kommende Woche aus der PNL-Fraktion austreten zu wollen. Der an Verteidigungsminister Nicolae Ciucă (PNL) ergangene Regierungsauftrag und eine von der PSD geduldete PNL-UDMR-Minderheitsregierung hätten „das Fass zum Überlaufen“ gebracht, sagte Orban, der als einziger liberaler Politiker auch gegen die von den früheren PNL- und PSD-Chefs Crin Antonescu und Victor Ponta aus der Taufe gehobene Sozialliberale Union/USL Sturm gelaufen war. Orban warf zudem dem Staatsoberhaupt vor, mit diesem politischen Konstrukt „Verrat“ an seinen Wählern zu begehen.