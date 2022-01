Marcel Ciolacu: Rechnungen werden umgehend sinken

Bukarest (ADZ) – Die Strom- und Gasrechnungen der Bevölkerung werden PSD-Chef Marcel Ciolacu zufolge „umgehend sinken“. Dieser gab am Dienstag auf Facebook an, dass eine Eilverordnung, welche die „in der Koalition angenommenen PSD-Vorschläge“ umsetzt, rasch verabschiedet werden müsse, um ab dem 1. Februar in Kraft treten zu können; die Verordnung würde auch Januarrechnungen betreffen. Das „PSD-Maßnahmenpaket“ senke den Strompreis auf das Niveau vor der „wilden Liberalisierung der Rechten“ von 0,68 Lei/kWh, so Ciolacu. Zusätzlich zum gedeckelten Gaspreis (0,31 Lei/kWh) sei eine „40-prozentige Kompensierung“ vorgesehen.