Massenweise Scheinimpfungen

Bukarest (ADZ) – Die Nationale Antikorruptionsbehörde DNA hat am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Staatsanwälte der DNA Großwardein/Oradea in einem Strafverfahren wegen Korruption und Fälschung im Rahmen der Anti-Covid-Impfkampagne ermitteln, in dem Beamte der Ausstellung von über 2000 gefälschten Impfscheinen verdächtigt werden. Dabei wurden 12 Privatwohnungen in den Kreisen Bihar/Bihor und Sathmar/Satu Mare sowie ein Impfzentrum in Vama Petea von der Polizei durchsucht.