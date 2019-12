Mehr Vertrauen in EU-Institutionen als in nationale

Brüssel (ADZ) - Einige Monate nach den Europawahlen zeigt die Herbst-Eurobarometer-Umfrage des Parlaments, Parlameter 2019, dass die europäischen Bürger eine sehr positive Meinung zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union haben: Fast sechs von zehn Europäern befürworten weiterhin die Mitgliedschaft ihres Landes in der Union.



In 25 Mitgliedstaaten halten die meisten Befragten die EU-Mitgliedschaft für eine „gute Sache“, in Rumänien waren dies 55 Prozent, gegenüber 15 Prozent, welche die EU für eine „schlechte Sache“ für ihr Land halten.

Am unzufriedensten mit der Funktionsweise der Demokratie in ihrem Land sind die Griechen (32 Prozent), eng gefolgt von den Kroaten (33 Prozent) und den Rumänen (34 Prozent). Im Gegensatz dazu haben 46 Prozent der Rumänen eine „positive“ Meinung zum Europäischen Parlament, während 41 Prozent eine neutrale Meinung haben. Nur Rumänen glauben, dass ihre Stimme in der EU wichtiger ist als in ihrem eigenen Land.



In Rumänien stehen die Verbesserung der Verbraucherrechte sowie der Qualität und des Zugangs aller Bürger zu Gesundheitsdiensten ganz oben auf der Prioritätenliste.