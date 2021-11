Mehrheit der Brustkrebsfälle werden spät diagnostiziert

Bukarest (ADZ) – Aus einer Online-Umfrage bezüglich Brustkrebs in Rumänien, bei der sich 140 Personen beteiligt haben, ist ersichtlich, dass hierzulande die Krankheit in 73,4 Prozent der Fälle sehr spät, erst im zweiten oder dritten Stadium, wegen des eingeschränkten Zugangs zur Diagnose und Krankheitsbeobachtung sowie der mangelhaften öffentlichen Sensibilisierungsaktionen diagnostiziert wird. Die Umfrage wurde von der Koalition der Organisationen für Patienten mit chronischen Krankheiten in Rumänien (COPAC) im Oktober durchgeführt, 90 Prozent der Befragten sind Brustkrebspatientinnen und der Rest Familienmitglieder von Frauen mit einer solchen Diagnose.



40 Prozent der Befragten mussten Kosten von 500 bis mehr als 2000 Lei für spezifische Untersuchungen zur Bestätigung des Krankheitsbefunds vollständig, weitere 30,7 Prozent der Patientinnen nur teilweise tragen.Die staatliche Krankenkasse deckt jene Kosten vollständig nur für knapp 30 Prozent der Patientinnen.