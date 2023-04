Mehrheit der Rumänen sieht ihr Land in der EU

Bukarest (ADZ) - Die große Mehrheit der rumänischen Bürgerinnen und Bürger will ihr Land weiter in der EU sehen. Wie aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen einer im Auftrag des Nachrichtenportals G4Media durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde hervorgeht, sprechen sich 70 Prozent der Rumänen für den Verbleib des Landes in der EU aus, bloß 13 Prozent würden gegebenenfalls für einen Austritt stimmen, während weitere 12 Prozent unentschieden sind. 60 Prozent der Befragten gaben zudem an, eine gute Meinung über die EU zu haben, nur 12 Prozent stellten letzterer ein schlechtes Zeugnis aus.