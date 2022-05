Migranten und Schleuser aufgegriffen

Sfântu Gheorghe (ADZ) – Die Grenzpolizei hat am Dienstag-abend 27 Migranten und zwei Schleuser in Sfântu Gheorghe aufgegriffen, die über die Türkei mit einem Boot illegal eingereist sind. Die Küstenwache teilte mit, ein verdächtiges Boot, das aus internationalen Gewässern des Schwarzen Meers auf Rumänien zusteuerte, sei am Montag von der Grenzpolizei gesichtet und monitorisiert worden. In Sfântu Gheorghe wurden die Migranten aus Somalia, Irak, Sudan, Syrien und Afghanistan schließlich aufgegriffen. Die Grenzpolizei ermittelt.