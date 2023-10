Militärnachrichtendienst soll ausgebaut werden

Am Mittwoch hat das rumänische Heer in den meisten Großstädten den „Tag der Armee“ gefeiert und gleichzeitig der für das Vaterland gefallenen Helden gedacht. Auf der am Grabmal des unbekannten Soldaten im Bukarester Carol-Park organisierten Veranstaltung hat Präsident Klaus Johannis auch dem aktiven Personal, den Reservisten und den Zivilisten gedankt, die in der Armee tätig sind, und mehrere Staatsorden verliehen. | Foto: Inquam Photos / George Călin