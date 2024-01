Mini-Schengen auf dem Balkan?

Bukarest (ADZ) - Jeden Sommer stehen rumänische Fahrer auf ihrem Weg in den Urlaub stundenlang im Stau an den Grenzen zu Bulgarien und Griechenland. Geht es nach einer Initiative von vier Europaabgeordneten aus den drei Ländern, könnte diese Situation bald ein Ende haben, auch wenn Rumänien und Bulgarien vorerst nur mit den Luft- und Seegrenzen in Schengen sind. Die Rumänen Dacian Cioloș und Vlad Gheorghe, der Grieche Georgios Kyrtsos und der Bulgare Daniel Lorer empfehlen Griechenland einen Vorstoß zur Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den drei Ländern.



Beförderungsunternehmen und Reisende müssten immer noch sehr hohe Verluste durch anfallende Mehrkosten und Zeitverschwendung hinnehmen, so die vier Europaabgeordneten. Eine vollständige Öffnung der Grenzen liege auch im Interesse der griechischen Tourismusindustrie.



Und auch für die Umwelt sei ein „regionales Schengen“ ein Gewinn, argumentieren die MdEPs.