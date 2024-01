Minister: Deckel für Energiepreise bis 2025

Bukarest (ADZ) - Energieminister Sebastian Burduja (PNL) möchte die Deckelung der Energiepreise für Haushalte und bestimmte Unternehmen bis März 2025 beibehalten. Die Maßnahme habe Stabilität sowohl für Endabnehmer als auch für Anbieter gesichert, so der Minister am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur News.ro. Der Ausstieg müsse anschließend wohlüberlegt und stufenweise geschehen, ein plötzliches Ende würde erneut zu Kostensteigerungen führen. Laut dem Minister dürfte die Preisdeckelung den Staat im laufenden Jahr drei Milliarden Euro kosten, momentan seien noch zwei Milliarden ältere Zahlungen an Energieanbieter ausstehend.