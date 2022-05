Minister Dîncu fordert Kauf von U-Booten

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD) jüngst für die Beschaffung von U-Booten ausgesprochen. In Schwarzen Meer würden sich zurzeit „jede Menge Haie“ tummeln, wobei Rumäniens Seestreitkräfte lediglich über ein einziges U-Boot verfügen – und das sei eines für Schulung und Ausbildung. Die Beschaffung von U-Booten sei angesichts des aktuellen „Gedränges“ im Schwarzen Meer daher aus seiner Sicht unumgänglich. Es sei gut, auf NATO-Partner bauen zu können, doch müsse man letztlich auch selbst etwas für die eigene Sicherheit tun, so Dîncu.