MIPE: Seit Montag Energiekarten verfügbar

Bukarest (ADZ) - Das Ministerium für Europäische Projekte und Investitionen kündigt an, dass die Energierechnungen seit Montag mit den an von der Regierung als vulnerabel eingestufte Personen ausgegebenen Energiekarten teilweise oder gänzlich beglichen werden können. In den ersten drei Stunden haben bereits über 9000 Personen bei der rumänischen Post (vor Ort oder online) Rechnungen im Gesamtwert von über 3 Millionen Lei bezahlt, so das Ministerium.



Die Energiekarten im Gesamtwert von je 700 Lei pro Jahreshälfte werden aus nicht rückerstattbaren EU-Geldern zur Verfügung gestellt. Insgesamt habe die Rumänische Post rund 1,7 Millionen Energiekarten ausgeteilt, wobei das Programm sich an 2,8 Millionen Verbraucherstellen richtet, in denen über vier Millionen Bezugsberechtigte leben. Dieser erste Teil der staatlichen Unterstützung aus EU-Geldern kann bis Ende Juni eingesetzt werden, erklärte Ressortminister Marcel Boloș (PNL).