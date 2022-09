Misstrauensantrag gegen Energieminister

Bukarest (ADZ) - Die ordentliche Herbstsitzung des Parlaments ist mit einem Misstrauensantrag gegen den liberalen Energieminister Virgil Popescu losgegangen: Die oppositionelle Reformpartei USR teilte am Donnerstag mit, gegen den schwer in der Kritik stehenden Ressortminister noch am gleichen Tag einen Misstrauensantrag einbringen zu wollen, der von den Parlamentariern der Orban-Partei „Macht der Rechten“ mitgetragen wird. Nach dem Abgang eines Dutzend Abgeordneter zu Dacian Cioloș‘ neuer Partei REPER verfügt die USR nämlich nicht mehr über die nötige Parlamentarierzahl, um Misstrauensanträge im Alleingang stellen zu können.