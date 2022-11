Mittelschweres Erdbeben ohne Folgen

Bukarest (ADZ) - Das stärkste Erdbeben der vergangenen beiden Jahre, mit der Stärke von 5,4 auf der Richterskala, hat am Donnerstagmorgen um 6.50 Uhr in der Region Vrancea stattgefunden, teilte das Institut für Geophysik (INFP) mit. Das Erdbeben wurde auch in Bukarest gespürt, hat jedoch zu keinen Schäden geführt. Die INFP hat kurz vor dem Erdbeben über einem Telegram-Kanal eine Warnung übermittelt, beim Frühwarnsystem RO-ALERT war Funkstille, es werden keine Warnungen zu Erdbeben versendet, so Raed Arafat, Leiter des Katastrophenschutzes.