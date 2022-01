Modernisierung des Neumarkter Flughafens bis Ende 2023

Bukarest (ADZ) – Transportminister Sorin Grindeanu hat am Dienstag angekündigt, zwei Finanzierungsverträge in Höhe von insgesamt 149 Millionen Lei zur Modernisierung des „Transilvania“- Flughafens in Neumarkt/Târgu Mureș unterzeichnet zu haben. Bis Dezember 2023 sollen die Flugzeug-Parkpositionen und das Passagierterminal erweitert, das Abfertigungsvermögen auf mehr Passagiere erhöht, moderne und leistungsstarke SESA-Flughafensicherheitsausrüstung erworben und eine PSI-Flugzeugwerkstatt eingerichtet werden.