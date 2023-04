Moldau dankt Aurescu für EU-Sanktionenpaket

Bukarest (ADZ) – Moldaus Außenminister Nicu Popescu hat sich bei seinem Amtskollegen Bogdan Aurescu per Twitter wärmstens für seinen Einsatz und die rumänische Unterstützung hinsichtlich der am Montag im EU-Außenministerrat in Luxemburg beschlossenen Sanktionen für destabilisierende Aktionen in der Moldau bedankt. Aurescu hatte den Vorschlag für Rumänien eingebracht und begrüßte seinerseits den „starken Schwerpunkt“ und „politischen Konsens“ dazu im Rat.

Es werde bereits gemeinsam an ersten Listen gearbeitet.