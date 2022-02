Nach Kritik an PSD-Ministern: Premier rüffelt PNL-Minister

Bukarest (ADZ) – Die fortwährenden Schlagabtausche zwischen PNL und PSD, den beiden wichtigsten Koalitionspartnern, scheinen sogar dem zumeist stoischen Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) den letzten Nerv zu rauben: Wie die Medien unter Berufung auf der Exekutive nahestehende Quellen berichteten, soll der Premierminister auf der jüngsten Regierungssitzung den liberalen Minister für EU-Mittel und -Projekte, Dan Vîlceanu, ausdrücklich gerüffelt haben, nachdem letzterer Anfang der Woche scharf gegen zwei Minister der PSD, nämlich Gesundheitsminister Alexandru Rafila und Arbeitsminister Marius Budăi, geschossen hatte.



Vîlceanu, ein Intimus von PNL-Chef Florin Cîțu, bestritt am Donnerstag gegenüber der Presse, gerüffelt worden zu sein, – der Regierungschef habe ihm „nichts vorgeworfen“ und auch „keinerlei Kritik geübt“, sondern lediglich „Empfehlungen abgegeben“ bzw. die Kabinettsmitglieder ersucht, „uns nicht mehr in der Öffentlichkeit abzukanzeln“. Allerdings habe auch er „niemanden kritisiert“, sondern bloß einen Fakt hervorgehoben – nämlich, dass Gesundheits- und Arbeitsressort beim Abrufen von EU-Mitteln Schlusslichter sind, so Vîlceanu.