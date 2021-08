Neue Entscheidungen für Schulbeginn

Bukarest (ADZ) – Schulen und Kindergärten werden im kommenden Schuljahr erst ab einer Inzidenz von 6 Covid-19-Fällen pro 1000 Einwohnern geschlossen, erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu am Freitagvormittag. Im letzten Schuljahr lag die Schwelle bei einer Inzidenz von 3. Derzeit liegt der nationale Inzidenzwert bei 0,19. Ferner könnten geimpfte Schüler ab der 7. Klasse aufwärts auch bei einer Inzidenz über 6 am Präsenzunterricht teilnehmen, so Cîmpeanu. Über die Regeln für den Schulbeginn wurde am Freitagmorgen in einer Sitzung der Regierung unter Vorsitz von Premierminister Florin Cîțu und im Beisein des Bildungsministers sowie von Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă, Staatssekretär Raed Arafat, dem Koordinator der Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, und der Leiterin des Nationalen Gesundheitsamts, Adriana Pistol, entschieden. Die Maskenpflicht in der Schule bleibt für Kinder über 6 Jahren weiterhin bestehen, jedoch nur in geschlossenen Räumen. Sportliche Aktivitäten im Freien sollen ermutigt werden.