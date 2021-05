Neue Interimschefs für TVR und Hörfunk

Bukarest (ADZ) – Ramona Săseanu und Liviu Popescu sind seit Dienstag kommissarische Intendanten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bzw. Hörfunks. Das Parlament wählte am Nachmittag die alte Intendanz der beiden Anstalten ab und stimmte nach Verhandlungen auf Koalitionsebene mehrheitlich für die beiden geschäftsführenden Intendanten, deren Amtszeit vorerst ein halbes Jahr betragen soll. Auf die PNL war dabei die Ernennung des TVR-, auf die USR-PLUS jene des Hörfunk-Intendanten entfallen.



Die neue Interims-TVR-Intendantin Ramona Săseanu war bis zu ihrer Ernennung als Journalistin für den Sender tätig gewesen, hatte sich erfolglos für einen Führungsposten des TVR-Studios in Craiova beworben und war zudem mit qualitativ strittigen Sendungen – u. a. über Wahrsagerinnen – aufgefallen. Der neue Interims-Intendant des öffentlichen Hörfunks, Liviu Popescu, ist ein früherer BBC-Journalist, der bereits in mehreren rumänischen Fernsehsendern Führungspositionen inne hatte.